Solitaire 是 Infinity Games 开发的一款纸牌游戏。在这个游戏中，您的目标是按升序或降序将牌堆放在牌堆中。确保始终使用相反的颜色！当您遇到困难时，单击灯泡和其他提示图标即可获取帮助。您甚至可以免费重新洗牌！继续在 Poki 上在桌面和移动设备上玩这款轻松的纸牌游戏体验吧！使用鼠标或触控板选择您想要玩的纸牌。纸牌游戏由 Infinity Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Infinity Loop、Infinity Loop：Hex、Merge Shapes、Shapes、Energy、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Solitaire 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。