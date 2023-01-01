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Solitaire 是 Infinity Games 开发的一款纸牌游戏。在这个游戏中，您的目标是按升序或降序将牌堆放在牌堆中。确保始终使用相反的颜色！当您遇到困难时，单击灯泡和其他提示图标即可获取帮助。您甚至可以免费重新洗牌！继续在 Poki 上在桌面和移动设备上玩这款轻松的纸牌游戏体验吧！使用鼠标或触控板选择您想要玩的纸牌。纸牌游戏由 Infinity Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Infinity Loop、Infinity Loop：Hex、Merge Shapes、Shapes、Energy、Spider Solitaire、Sudoblocks、Wood Blocks 3D

网站： poki.com

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