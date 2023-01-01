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Solitaire Klondike 2.0

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Solitaire Klondike 是一款纸牌游戏，其目标是按升序或降序将牌堆放在牌堆中。确保始终遵循相反的颜色并享受乐趣！使用鼠标或触控板选择您想要玩的纸牌。Solitaire Klondike 2.0 由 PotatoJam 创建。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Monster Duo、Numbers、Bring me Cakes、Onet Master 和 Onet Paradise

网站： poki.com

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