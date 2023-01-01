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Bring me Cakes

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Bring me Cakes 是一款益智游戏，灵感来自小红帽童话故事。只有在这里，你必须收集蛋糕带给你的祖母。你只能直线移动，所以你必须想办法到达关卡的终点。一路上会有障碍和危险的狼需要你躲避。通过关卡解谜，让奶奶对你的蛋糕感到满意！使用炸药、奶奶的提示或扭转你的上一步之类的特殊物品来帮助你前进。游戏有 130 多个关卡，分为 3 个章节：森林、矿井和冰原。Bring Me Cakes 的作者是谁？Bring Me Cakes 由 PotatoJam 制作。在 Poki 上玩他们的其他益智游戏：Monster Duo、Numbers、Onet Master、Onet Paradise 和 Solitaire Klondike 2.0

网站： poki.com

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