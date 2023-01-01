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You Only Livez Twice

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You Only Livez Twice 又名 YOLT 是一款游戏，您需要作为人类对抗僵尸部落并生存下来。游戏有森林、城市、农场和旧海军舰艇等不同环境的 7 个关卡。每个级别的难度范围从教程到几乎不可能。顺便说一句，这不一定是问题，因为一旦你被僵尸吃掉，你就可以加入他们的阵营并抓住人类。您可以以人类 A 状态或僵尸 B 状态完成关卡。WASD - 移动鼠标 - 观察点击 - 射击You Only Livez Twice 由 Ben McMahan 创建。他是著名的 Google Doodles 的前主要创作者。

网站： poki.com

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