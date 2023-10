You Only Livez Twice 又名 YOLT 是一款游戏,您需要作为人类对抗僵尸部落并生存下来。游戏有森林、城市、农场和旧海军舰艇等不同环境的 7 个关卡。每个级别的难度范围从教程到几乎不可能。顺便说一句,这不一定是问题,因为一旦你被僵尸吃掉,你就可以加入他们的阵营并抓住人类。您可以以人类 A 状态或僵尸 B 状态完成关卡。WASD - 移动鼠标 - 观察点击 - 射击You Only Livez Twice 由 Ben McMahan 创建。他是著名的 Google Doodles 的前主要创作者。

poki.com

