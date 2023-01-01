Angry Zombie

愤怒的僵尸是一款疯狂的 2D 射击游戏。你是平台上的僵尸，人类和熊从左右攻击你！朝他们的方向走，用枪指着他们，射击他们。为了让比赛变得更加激烈，你会被陨石轰炸，还有从天而降的人。尝试创造新的高分，一路上你将获得武器升级的奖励。抓住从天上掉下来的星星可以获得一些额外的积分，星星越大，你获得的积分就越多。你的最高分是多少？ 步行并射击左 - 左箭头 步行并射击右 - 右箭头愤怒的僵尸是由 Aron Sommer 创建的。他还以《Supergun》和《Eagle Ride》而闻名。

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