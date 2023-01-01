Eagle Ride 是一款快节奏的技巧游戏。你骑在一只老鹰的背上，在树林里飞翔。确保不要撞到树木或其他柱子，否则你的鸟将无法生存。穿过树林并取得高分！有三种模式可供选择：经典、疯狂和硬核。您可以收集宝石来解锁您的鹰的特殊能力。该游戏具有与屏幕上的快节奏动作相匹配的快节奏配乐。你能创造高分吗？向左转向 - 左箭头 向右转向 - 向右箭头Eagle Ride 由 Aron Sommer 创建，他也因 Poki 上的《Supergun》和《Angry Zombie》游戏而闻名。

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