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Eagle Ride 是一款快节奏的技巧游戏。你骑在一只老鹰的背上，在树林里飞翔。确保不要撞到树木或其他柱子，否则你的鸟将无法生存。穿过树林并取得高分！有三种模式可供选择：经典、疯狂和硬核。您可以收集宝石来解锁您的鹰的特殊能力。该游戏具有与屏幕上的快节奏动作相匹配的快节奏配乐。你能创造高分吗？向左转向 - 左箭头 向右转向 - 向右箭头Eagle Ride 由 Aron Sommer 创建，他也因 Poki 上的《Supergun》和《Angry Zombie》游戏而闻名。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Eagle Ride”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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