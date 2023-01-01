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Zeepkist: Crash 2D

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Zeepkist: Crash 2D 是一款有趣的汽车游戏，您的任务是用您的 Zeepkist 创造最壮观的碰撞以获得高分！从你选择的姿势开始，以最大的力量释放你的 Zeepkist，并在正确的时间左右操纵你的角色，然后再发射它们。 Yeet 的这一行动会造成最终的伤害！你造成的混乱越多，你赚到的金币就越多。将您的收入用于购买不同的汽车、配件和道路上的障碍物。您还可以使用硬币来解锁游戏中的众多地图。你能让你拥有的每一个 Zeepkist 都崩溃吗？

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