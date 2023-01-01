TinyTownRacing 是一款 3D 驾驶游戏，您在繁忙的交通中尝试避免撞到其他车辆。左右驾驶你的车，避开地图上的所有障碍物。收集散落各处的金币，用独特的闪亮新皮肤升级和定制您的汽车。你开得越多，就会加速，所以这个游戏将考验你的反应能力！您可以在 TinyTownRacing 中行驶多长时间而不崩溃？你能解锁游戏中的所有皮肤吗？向左 - A 或左箭头键向右 - D 或右箭头键 TinyTownRacing 是由印度游戏开发商 VKrishna 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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