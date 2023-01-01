Up and Beyond
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Up and Beyond 是一款由 Electric Monkeys 制作的技能游戏，玩家必须控制火箭并避免与任何障碍物相撞。控制你的宇宙飞船并穿越神秘的宇宙。避免与障碍物和墙壁碰撞，并收集原子以获得升级和新的火箭部件。但要小心！注意你的燃料箱，否则你可能会迷失在太空中......你敢于面对这个新的冒险吗？通过左右移动来控制你的火箭，避免撞到墙壁，并收集尽可能多的燃料舱和原子.向左移动 - 左箭头键 向右移动 - 右箭头键Boost - 向上箭头键Up and Beyond 是由 Electric Monkeys 创建的。您可以在 Poki 上玩他们的另一个游戏 Double Bounce！
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