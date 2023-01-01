Double Dodgers 是一款技巧游戏，您必须在手机上玩游戏的同时，引导您的角色在危险的人行道上行走！从左向右移动以躲避路上的障碍，并与手机上的角色一起跳跃以求生存。同时控制两个角色，不掉落即可获得高分！通过玩游戏，你可以为你的手机解锁大量不同的皮肤。你能在街道上双重躲避吗？控制：移动 - 箭头键 / wasd 关于创建者：Double Dodgers 是由 Pelican Party 创建的。他们因《Nugget Royale》和《Ducklings.io》而闻名，这两个游戏都可以在 Poki 上玩！

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Double Dodgers”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。