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Old Towers 是一款像素化冒险游戏，您在其中扮演一个小塔探险家的角色。你将探索的塔楼有许多障碍、致命的陷阱和危险的野兽。您在这款游戏中找不到可以装备的武器。相反，你需要运用你的智慧和解决问题的能力来到达终点。您有能力完成旧塔吗？我们相信你！使用方向键将角色移动到舞台的相应角落。移动 - 箭头键 重新启动 - ROld Towers 由 RetroSouls 团队创建。

网站： poki.com

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