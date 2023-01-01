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Cursed Treasure Level Pack

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被诅咒的宝藏带着新的关卡包回来了！ Cursed Treasure Level Pack 是一款塔防游戏，您在其中扮演邪恶的霸主。在多达 15 个新关卡中，使用令人敬畏的可升级塔、新技能和毁灭性咒语，保护您的宝石免受英雄浪潮的侵害！重玩关卡以获得“辉煌”分数，并解锁许多新技能！ 在塔防游戏中，一波又一波的敌人来攻击你的城堡。你必须建造具有特殊能力的塔来保卫你的城堡和你的宝藏。使用鼠标选择要建造的塔以及要放置它们的位置。 诅咒宝藏关卡包由 Iriysoft 创建，是诅咒宝藏系列的新版本。

网站：poki.com

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