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King Rugni

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《King Rugni》是 Ravalmatic 制作的一款塔防游戏。这个游戏让你扮演一个古怪的矮人君主。在战场上部署你的塔楼并创建坚不可摧的防御系统。有可解锁和可升级的塔楼、许多不同的敌人、5 个不同的区域和 30 个关卡。陛下，您准备好迎接这场激动人心的冒险了吗？点击炮塔来激活它们。Rugni 国王由 Ravalmatic 创建。在 Poki 上免费玩他们的其他游戏：Merge Cakes、foot-chinko、Cricket Hero、Battleships Armada、Mafia Billiard Tricks 和篮球冠军

网站： poki.com

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