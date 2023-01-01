Classic Minesweeper

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经典扫雷是由 Ravalmatic 创建的。你准备好迎接你作为排雷者的新职业了吗​​？从一个简单的小板开始，一旦你熟悉了机制，就转向更坚硬的布满数十个地雷的板。您点击的图块将显示您当前与最近的矿井的距离，并附有数字。有了这些信息，请仔细考虑您的行动，并尽量不要爆炸！您单击的图块将显示您当前与最近的矿井的距离。继续点击图块，直到清除板上的地雷。经典扫雷是由 Ravalmatic 创建的。在 Poki 上免费玩他们的其他游戏：Merge Cakes、foot-chinko、Cricket Hero、Battleships Armada、Mafia Billiard Tricks 和篮球冠军

网站：poki.com

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