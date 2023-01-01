Tower Defense Mingling
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《塔防Mingling》是一款由Zonda Creative Studio制作的合并游戏。通过放置进攻性炮塔并对其进行改进，保卫你的基地免受敌方单位的侵害。您可以合并两个相同的单位来创建一个更强大的单位，然后您可以将它们合并为一个更强大的单位，依此类推……第一个级别很简单，所有敌人都遵循相同的路线。但随着游戏的进行，你需要进行战略思考并足智多谋才能生存。继续并合并吧！单击或点击下面的炮塔将其选中。再次单击空图块以放置炮塔。将一个单位拖放到相同的单位上即可将它们合并。Tower Defense Mingling 由 Zonda Creative Studio 创建。 Poki 上有许多令人上瘾的游戏：Barbershop Inc.、Merge Tycoon、crane-madness 和 Infinite 8
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