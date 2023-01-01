《Merge Tycoon》是一款由 Zonda Creative Studio 制作的放置类游戏。在这款游戏中，您是一块空地的所有者，并负责开发它。从一个微不足道的情节开始，然后把这个情节变成你一直梦想的别致的新兴小镇。通过合并房屋，您可以解锁更大更好的房屋。你知道他们怎么说：当生活给你一栋房子时，将它与另一栋房子合并！将两座相同的房子拖在一起，创建一个更大的房子。Merge Tycoon 是由 Zonda Creative Studio 创建的。 Poki: Infinite 8、crane-madness 和 Barbershop Inc. 上还有其他有趣的游戏。

网站： poki.com

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