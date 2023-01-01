Merge Battle是一款由NoPowerup制作的放置类合并游戏。组合你的武器库中的武器，击败怪物和头目，拯救世界！合并相同的武器以获得更新、更强大的武器。您可以反复点击屏幕以更快地获得新武器。 36种武器，各种不同的敌人，强大的助推器，宝箱，还有更多惊喜等着你。只需动动手指，就可以从怪物入侵中拯救世界！反复点击屏幕即可获得新武器。拖动武器并将其放在相同的武器上以创建更强大的武器。Merge Battle 由 NoPowerup 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Idle Digging Tycoon、Horse Shoeing、ShootZ 和 Traffic Rush！

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