Traffic Rush!
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交通拥堵！是No Power-up Studios开发的一款技能游戏。大都市的街道掌握在你的手中：控制单色车辆链并驾驶它们在城市中行驶以到达所需的目的地。您只需单击或点击鼠标即可通过十字路口，但必须注意时机。太早或太晚点击肯定会导致事故。你能完成《交通高峰》吗？没有发生一起车祸？发送汽车 - 鼠标左键交通高峰！由NoPowerup 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Horse Shoeing、Idle Digging Tycoon 和 ShootZ
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