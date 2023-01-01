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Idle Success

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Idle Success 是一款由 NoPowerup 制作的放置点击游戏。你准备好调整你的生活了吗？从失业的男人或女人开始，首先锻炼身体。然后努力学习找工作，在职业道路上不断攀登。结交朋友，与好友一起出去玩，致富，并最终建造自己的房子。玩《Idle Success》是在现实生活中获得灵感和动力的完美方式！您准备好成为最好的自己了吗？单击下面的图标之一开始工作。不断点击你的角色可以更快地工作。 工作/动作 - 鼠标左键（重复点击）Idle Success 由 NoPowerup 创建，这是一家位于越南的游戏开发公司。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：Idle Lumber Inc、Idle Digging Tycoon、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！

网站： poki.com

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