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FlowZ 是一款 3D 液体模拟游戏，您可以通过排列管道的方向来管理彩色流体物质的流动。我们的角色绿色和蓝色口渴，你只能通过让他们获得他们渴望的营养果汁来帮助他们。只需点击或单击管道即可旋转它。然后旋转后面所有的棋子，使流程达到合适的字符。蓝色只想要蓝色的水，而绿色只接受绿色。随着游戏的进展，谜题和装置会变得更加困难，因此请确保每个角色都有正确的颜色。如果您遇到困难，可以使用提示来告诉您解决方案！如果您不想随波逐流，您可以在 FlowZ 中控制它！点击或单击管道以旋转它。然后旋转后面所有的棋子，使流程达到合适的字符。蓝色只想要蓝色的水，而绿色只接受绿色。FlowZ 是由越南游戏开发公司 NoPowerup 创建的。在 Poki 上玩其他有趣的闲置管理和点击游戏：Idle Gang、Survival Builder、Idle Tree City、Idle Digging Tycoon、Idle Lumber Inc、Idle Light City、Idle Success、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！您可以在 Poki 上免费玩 FlowZ。FlowZ 目前只能在您的计算机上玩。

网站： poki.com

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