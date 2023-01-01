Idle Tree City
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Idle Tree City是NoPowerup制作的一款模拟游戏。在这款闲置管理游戏中，你必须帮助可爱的树木建造美丽的木屋。赚取现金、购买升级、更快地生产树木并建造一座全新的木制城市！你能建造世界上最环保的树木城市吗？点击或用鼠标左键点击一块土地、物体或工人与之互动。单击空方块来种植一棵树。Idle Tree City 由 NoPowerup 创建。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：Idle Digging Tycoon、Idle Lumber Inc、Idle Light City、Idle Success、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！
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