Idle Tree City是NoPowerup制作的一款模拟游戏。在这款闲置管理游戏中，你必须帮助可爱的树木建造美丽的木屋。赚取现金、购买升级、更快地生产树木并建造一座全新的木制城市！你能建造世界上最环保的树木城市吗？点击或用鼠标左键点击一块土地、物体或工人与之互动。单击空方块来种植一棵树。Idle Tree City 由 NoPowerup 创建。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：Idle Digging Tycoon、Idle Lumber Inc、Idle Light City、Idle Success、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Idle Tree City 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。