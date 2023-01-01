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Idle Light City

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Idle Light City是一款由NoPowerup制作的管理游戏。帮助一座被黑暗笼罩的城市重获光明。经营灯泡工厂并生产尽可能多的灯泡来照亮城镇。从一座建筑物开始，不断解锁新建筑物并点亮它们来赚钱。通过能力提升、购买升级、更快地生产灯泡以及扩张城市来最大化您的收入。只要有时间，就可以自由地与游戏互动，加快灯泡的制作速度。或者让这座城市自行运转，看着它慢慢恢复光明。确保与小镇可爱的居民互动并成为他们的救世主。您有能力照亮整个城镇吗？单击或点击空槽或建筑物以将其选中。按照屏幕上的说明将设备放置在插槽上。此外，请注意打开的弹出窗口中的多个建筑选项。Idle Light City 是由 NoPowerup 创建的。在 Poki 上玩他们的其他闲置游戏：Horse Shoeing、Idle Digging Tycoon、Idle Success、Idle Lumber Inc、ShootZ、Merge Battle 和 Traffic Rush！

网站： poki.com

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