《Idle Digging Tycoon》是No Power-up Studios 开发的一款休闲放置游戏。前往一个居住着穴居人的遥远世界，雇佣他们为你挖掘土地，寻找黄金和贵重物品。使用您赚取的金币来建造新建筑、升级以及更快的新工具。您可以坐下来观看员工工作，也可以通过重复点击来帮助他们。来吧，把这张无形的地图变成你和你的队友利润丰厚的生意。你会挖掘这个游戏吗？用手指点击或反复点击鼠标左键来挖掘地面。Idle Digging Tycoon是由NoPowerup创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Horse Shoeing、Traffic Rush！和射击Z

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