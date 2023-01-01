RotateZ 是一款模拟游戏，您可以在其中添加和旋转图案瓷砖以显示各种完整的图像。每个关卡都会让你面对不同的模式，并且有数十个不同难度的关卡需要完成！首先研究图案和角度，然后开始放置和旋转瓷砖。您可以将图块拖放到适当的插槽中。为了旋转它，您可以单击或点击它一次。如果您当前的安排是一场比赛，则游戏区域将突出显示。这将表明您是否走在正确的道路上。因此，请确保整个画布突出显示以完成关卡。不要忘记与您的朋友分享 RotateZ，看看谁能更快地完成游戏！将图块拖放到相应的插槽中。点击或单击即可旋转它。RotateZ 由越南游戏开发公司 NoPowerup 创建。在 Poki 上玩其他有趣的闲置管理和点击游戏：SlashZ、FlowZ、Idle Gang、Survival Builder、Idle Tree City、Idle Digging Tycoon、Idle Lumber Inc、Idle Light City、Idle Success、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！您可以在 Poki 上免费玩 RotateZ。RotateZ 目前只能在您的计算机上玩。

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