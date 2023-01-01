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SlashZ 是一款切割模拟游戏，您可以从不同角度切割各种家居物品。在不伤害无辜甲虫的情况下，使表面积尽可能小。当您切割物体时，尝试将它们包含在同一区域中。每个关卡都会让你面对另一个物体，有一百多个不同难度的关卡需要完成！从你的家居用品的客厅开始，慢慢地移动到高级的水平，如街角，甚至食品摊贩！注意奖励目标，如飞行甲虫、连续砍击和完美砍击，因为它们将帮助您获得更高的分数。与您的朋友分享 SlashZ，看看谁的手最稳定！点击或单击，然后滑动，就像用剪刀剪东西一样。这样做，直到您将所有甲虫都缩小到同一半的拼图为止。SlashZ 由 NoPowerup（一家位于越南的游戏开发公司）创建。在 Poki 上玩其他有趣的空闲管理和点击游戏：RotateZ、Idle Gang、Survival Builder、Idle Tree City、Idle Digging Tycoon、Idle Lumber Inc、Idle Light City、Idle Success、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！您可以在 Poki 上免费玩 SlashZ。SlashZ 目前只能在您的电脑上玩。

网站： poki.com

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