《Horse Shoeing》是No Power-up 开发的一款模拟游戏。在这款游戏中，你是马厩的主人，你的工作就是让你的马伙伴感觉良好和活跃。 《马蹄铁》通过大量小游戏让马厩生活变得游戏化，您可以在其中清洁马蹄并给马蹄蹄、梳理毛发、带它们骑马、与它们玩耍等等！按住鼠标左键或手指按照屏幕上的说明完成小游戏。Horse Shoeing是由NoPowerup创建的。在 Poki: Traffic Rush!、Idle Digging Tycoon 和 ShootZ 上玩他们的其他游戏

网站： poki.com

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