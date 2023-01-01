WebCatalogWebCatalog
ShootZ

ShootZ

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 ShootZ 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

ShootZ是一款由No Power-up制作的3D射击游戏。在多彩的宇宙中成为一名鬼祟的狙击手，快速射击一个又一个敌人的所有目标。但不要让 ShootZ 的快节奏欺骗了您：集中注意力和仔细瞄准与您剩余的子弹数量一样重要。你的分数是根据你的狙击技能的效率来计算的。请务必注意可以一击消灭两名对手的特殊场景。你准备好迎接今年最令人上瘾的射击游戏了吗？瞄准 - （按住）鼠标左键射击 - （释放）鼠标左键ShootZ由NoPowerup创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Horse Shoeing、Idle Digging Tycoon 和 Traffic Rush！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 ShootZ 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Horse Shoeing

Horse Shoeing

poki.com

Idle Tree City

Idle Tree City

poki.com

Traffic Rush!

Traffic Rush!

poki.com

Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

Idle Success

Idle Success

poki.com

Idle Lumber Inc

Idle Lumber Inc

poki.com

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

Survival Builder

Survival Builder

poki.com

Idle Light City

Idle Light City

poki.com

RotateZ

RotateZ

poki.com

FlowZ

FlowZ

poki.com

SlashZ

SlashZ

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策