ShootZ是一款由No Power-up制作的3D射击游戏。在多彩的宇宙中成为一名鬼祟的狙击手，快速射击一个又一个敌人的所有目标。但不要让 ShootZ 的快节奏欺骗了您：集中注意力和仔细瞄准与您剩余的子弹数量一样重要。你的分数是根据你的狙击技能的效率来计算的。请务必注意可以一击消灭两名对手的特殊场景。你准备好迎接今年最令人上瘾的射击游戏了吗？瞄准 - （按住）鼠标左键射击 - （释放）鼠标左键ShootZ由NoPowerup创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Horse Shoeing、Idle Digging Tycoon 和 Traffic Rush！

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