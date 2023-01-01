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Sniper Code 2

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Sniper Code 2 是一款益智游戏，您可以使用狙击步枪从远处射击敌人并完成各种任务。有许多具有创造性任务的挑战性关卡，您不仅要射击人物，还要参与战术任务。有时只需射击环境周围的灯具和物体就足以解决问题而不流血。另外，创造性地使用你的子弹，以免在任务中途耗尽弹药。在这款游戏中，你的准确性非常重要，你的潜行能力也很重要。不要忘记花你在商店赚到的钱来提高你的技能。您有能力完成 Sniper Code 2 中的每个任务吗？射击 - 鼠标左键 Sniper Code 2 由 Softlitude 创建。 Poki 上还有其他有趣的技能游戏：霓虹灯汽车迷宫和狙击手密码。您可以在 Poki 上免费玩《狙击手密码 2》。《狙击手密码 2》可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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