BuildNow GG 是一款在线建造和射击游戏，具有多种游戏模式、武器和地图。在离线训练模式中培养和磨练你的技能。 BuildNow GG 是新兴在线游戏类型的一部分，它将战术建设与第三人称射击游戏相结合。 搭建、拍摄和派对 在游戏中，你要尽快建造坡道、屋顶和墙壁，同时对抗另一个对手。对于新玩家来说，瞄准训练是学习基本控制的绝佳方法。游戏是在线游戏，但您也可以在派对模式下与朋友开始私人比赛。您最多可以在私人游戏中接待 6 至 12 名玩家。 掌握你的武器 这些武器涵盖了您在射击游戏中所期望的标准装备，并且您可以在战斗时在它们之间切换。装备包括手枪、突击步枪、狙击步枪、霰弹枪和镐。 定制您的个人资料 BuildNow GG 具有广泛的定制选项。您可以在图形设置中自定义视觉质量、FPS 限制、HDR 等。这些选项还包括完整的 HUD 自定义，因此您可以为拍摄和构建创建理想的配置文件。

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