《Blocky Cars》是一款由 Full HP ltd. 制作的 3D 在线车辆射击游戏。在《Blocky Cars》中,您可以在数字汽车中做所有您想象的事情:驾驶、竞赛、射击,以及在色彩缤纷的设计竞技场中撞向其他玩家。您甚至可以通过这样做赚取游戏内的钱。用你的收入,你可以购买各种类型的宝箱来解锁未来汽车、令人敬畏的坦克、强大的枪支、步行机器人、华丽的皮肤等等!还有多人死亡竞赛、夺旗、团战、竞赛模式等不同的游戏模式,甚至还有FPS模式,让你享受无车射击体验。不要相信我们的话,跳上船并亲自尝试一下。 Blocky Cars 将汽车、创造力和混乱封装在一个有趣的包中。 移动 - WASD 或箭头键 射击 - 鼠标左键 Blocky Cars 由 Full HP ltd. 创建。 Poki 上还有其他令人上瘾且有趣的游戏:Fury Wars、Mad GunZ 和 Run and Gun。

网站: poki.com

