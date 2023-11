Real Cars in City 是一款 3D 模拟游戏,您必须在各种独特的赛道上证明您的驾驶技巧。与人工智能或朋友对抗,并收集星星以成功完成比赛。您可以使用星星来解锁炫酷的新车。除了您的星星之外,您还可以赚钱来定制和增强您的汽车,以更好地适应您的游戏风格。有许多令人印象深刻的车辆、两人模式、免费驾驶区域,甚至还有热力追击的战场区域。确保完成支线任务来存钱并购买您的梦想之车!您有能力成为城里最好的车手吗?《Real Cars in City》由 AYN Games 创建。他们制作逼真的 3D 赛车和驾驶游戏。在 Poki 上玩他们的其他游戏: Cyber​​ Cars Punk Racing 您可以在 Poki 上免费玩 Real Cars in City。Real Cars in City 目前只能在您的计算机上玩。

网站:poki.com

