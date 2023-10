2 人城市赛车是一款赛车模拟游戏,您可以随心所欲地在城镇中驾驶。在单人模式下你可以独自玩,但如果你选择两人模式,你也可以与朋友一起享受驾驶乐趣。如果您对在城市中高速行驶的想法感到兴奋,请在 2 人城市赛车中模拟这种感觉!你能击败所有对手到达终点线并看着他们吃掉你的灰尘吗?前进 - W 或向上箭头键 后退 - S 或向下箭头键 改变方向 - A/D 或向左/向右箭头键 2 名玩家 City Racing 由 Brain 创建软件。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Just Park It 11 和 Extreme Off Road Cars 3: Cargo!

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 2 Player City Racing 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。