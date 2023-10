Extreme Off Road Cars

极限越野车是一种具有挑战性的 4x4 体验,您可以在崎岖不平的地形上测试您的驾驶技能。完成所有关卡,同时升级您的车辆并通过花费您在途中收集的金币来解锁新车辆。每个阶段都会变得更加困难,所以如果你想完成这个游戏,你必须尽可能小心和敏捷。您可以在极限越野车中行驶多远?使用键盘箭头键控制车辆的加速和转弯,并尝试控制它穿过一系列障碍物和道路。移动 - WASD 或箭头键 刹车 - 空间附加绞车 -左键拉车 - CExtreme Off Road Cars 3: Cargo 由 Brain Software 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Fortride: Open World、2 Player City Racing 和 Just Park It 11!

网站: poki.com

