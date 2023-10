Extreme Off Road Cars 3: Cargo 是一款卡车驾驶模拟游戏,您负责将各种货物和包裹运送到正确的目的地。请小心,因为这款游戏将考验您的驾驶技能,应对障碍、崎岖地形和环境危害。如果你的工作取得成功,你将解锁新的区域和车辆。你能练习成为世界上最好的卡车司机吗?将货物放在正确的目的地。刹车 - 空格键 驾驶 - 箭头键 旋转摄像头 - 鼠标左键 极限越野汽车 3:货物由 Brain Software 创建。看看他们在 Poki 上的另一款游戏 Just Park It 11!

网站: poki.com

