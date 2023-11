Just Park It 12 是经典停车场系列的第十二部作品。驾驶一辆巨大的卡车穿过充满障碍和交通拥堵的狭窄街道。穿过车流而不撞毁卡车,将车停在正确的位置,并完成所有精心设计的类似于现实生活场景的轨道。你能证明你最擅长停放车辆吗? 玩法:在不失去所有生命值的情况下停放你的车辆。刹车 - 空格键 驱动器 - 箭头键 关于创建者:Just Park It 12 由 Brain Software 创建。看看他们在 Poki: Fortride: Open World、Extreme Off Road Cars、Monster Truck Shadow Racer、2 Player City Racing、Extreme Off Road Cars 3: Cargo 和 Just Park It 11 上的其他游戏。

网站:poki.com

