Crazy Cars 是一款 3D 汽车游戏，游戏发生在充满活力的地点，充满有趣的赛道、有趣的障碍和奖励性的挑战。选择一辆快车，在令人兴奋的坡道上加速，攀登蛋山，在赛道上全速前进，在飙车比赛中表演特技，并探索许多其他有趣的区域和活动供您参加。把你的车扔过地图！确保收集你遇到的每一颗星星、扳手和其他收藏品，以便将它们花在闪亮的新车上。有超过 17 辆独特的汽车可供您驾驶！该游戏甚至可以让您通过分屏功能与朋友对战。您准备好在《Crazy Cars》中满足您对速度的需求了吗？在地图上行驶，寻找有趣的活动来参加。转向 - WASD（玩家 1）或箭头键（玩家 2）刹车 - 空格键暂停 - ESC 重置 - RCrazy Cars 是由无压力工作室创建。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：Stickman Climb!、Stickman Climb 2、Bossy Toss 和 Shape Rush 您可以在 Poki 上使用桌面和移动设备玩 Crazy Cars。在家或在旅途中都可以玩！您无需在 Poki 上免费安装或下载即可玩《疯狂汽车》。

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