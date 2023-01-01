Merge Gangster Cars 是一款由 TinyDobbins 制作的汽车合并放置游戏，您可以购买黑帮主题汽车，并将它们合并以获得更好的车辆。将两辆相同的汽车组合在一起即可解锁一辆经过改进的新汽车。将他们拖入赛道并在每次通过终点线时获得金币。有多种类型的汽车可供解锁，并且有机会增加您赚取的金币。每天回来玩，解锁这款游戏中最昂贵的汽车，并建立自己的黑帮汽车帝国！选择、拖动和移动汽车 - 鼠标左键合并黑帮赛车是由 TinyDobbins 创建的。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：Stick Merge、Merge Cyber​​ Racers 和 Merge Round Racers

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