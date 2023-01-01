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Merge Round Racers

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Merge Round Racers 是一款由 TinyDobbins 创建的汽车合并游戏，用户必须生成金币、购买汽车并将它们合并以获得更好的车辆。准备你的车库，购买和收集汽车，并将它们两两合并以获得一个新的改进模型！你的车准备好了吗？将他们移至赛道并在每次通过终点线时获得金币。获得最令人惊叹的车辆，并探索在这款令人上瘾的游戏中您能达到什么水平！选择、拖动和移动车辆 - 鼠标左键合并圆形赛车由 TinyDobbins 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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