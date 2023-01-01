Stick Merge
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Stick Merge 是一款由 TinyDobbins 制作的休闲动作合并游戏。你的目标是结合各种类型的武器来制造更强大的枪支，并最终将它们用于射击场中移动的火柴人。准备好你的武器库，升级你的手枪，探索所有的能力，成为镇上最好的射手。在 Stick Merge 中你能获得多强大的力量？坚持下去找出答案！选择并移动武器 - 单击并拖动鼠标左键射击敌人 - 拖动并移动鼠标光标Stick Merge 由 TinyDobbins 创建。在 Poki 上玩他们的其他合并游戏：Merge Round Racers、Merge Gangster Cars、Merge Cyber Racers 和 PartyToons。
网站： poki.com
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