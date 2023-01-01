WebCatalogWebCatalog
Stick Veterans

Stick Veterans

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Stick Veterans 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Stick Veterans 是一款在线动作射击游戏，您可以扮演火柴人玩快节奏的死亡比赛。在由令人惊叹的游戏社区制作的大量 3D 和 2D 地图中，通过混乱的战斗体验射击和殴打真实玩家的实时动作。探索激动人心的游戏模式，例如混战、团队死亡竞赛和夺旗。玩 2D 或 3D、创建自己的地图、探索可定制的游戏规则、与机器人练习，并发现这款令人兴奋的 3D 射击游戏的许多其他惊喜！您是否有足够的经验成为最后的坚持老兵？移动 - WASD 或箭头键射击 - 鼠标左键单击更改武器 - 数字键或鼠标滚轮更改 POV - 鼠标右键单击重生 - 鼠标左键单击或空格键投掷手榴弹 - F 暂停 - ESCS 记分板 - TABStick 老兵是由 Junkbytes 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Stick Veterans 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Blockpost

Blockpost

poki.com

Stick Merge

Stick Merge

poki.com

Blockpost Legacy

Blockpost Legacy

poki.com

Last Mage Standing

Last Mage Standing

lastmagestanding.com

Warscrap.io

Warscrap.io

warscrap.io

Funny Shooter 2

Funny Shooter 2

poki.com

Dinogen Online

Dinogen Online

xwilkinx.com

Pixel Warfare 3

Pixel Warfare 3

poki.com

Narrow.One

Narrow.One

poki.com

Stick Battle

Stick Battle

stickbattle.lol

Huggy Wuggy Shooter

Huggy Wuggy Shooter

poki.com

Military Wars Warfare

Military Wars Warfare

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策