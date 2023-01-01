Stick Veterans 是一款在线动作射击游戏，您可以扮演火柴人玩快节奏的死亡比赛。在由令人惊叹的游戏社区制作的大量 3D 和 2D 地图中，通过混乱的战斗体验射击和殴打真实玩家的实时动作。探索激动人心的游戏模式，例如混战、团队死亡竞赛和夺旗。玩 2D 或 3D、创建自己的地图、探索可定制的游戏规则、与机器人练习，并发现这款令人兴奋的 3D 射击游戏的许多其他惊喜！您是否有足够的经验成为最后的坚持老兵？移动 - WASD 或箭头键射击 - 鼠标左键单击更改武器 - 数字键或鼠标滚轮更改 POV - 鼠标右键单击重生 - 鼠标左键单击或空格键投掷手榴弹 - F 暂停 - ESCS 记分板 - TABStick 老兵是由 Junkbytes 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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