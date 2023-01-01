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Funny Shooter 2

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《Funny Shooter 2》是一款 3D FPS（第一人称射击游戏）游戏，您可以使用武器库中的各种武器射击令人毛骨悚然且滑稽的敌人。敌人会分阶段出现，几乎每个关卡都会引入一些新的、令人兴奋的东西，无论是新的敌人、老板、升级还是武器。你可以使用各种疯狂的枪支、步枪、角色扮演游戏、榴弹发射器、手枪、火箭筒、狙击枪、霰弹枪，甚至可以定制皮肤！确保完成成就和挑战以赚取额外的金币，以帮助促进您的进步。不要忘记升级你的技能，例如生命值、硬币磁铁和手榴弹冲击力。立即畅玩《Funny Shooter 2》，向我们展示您可以击败游戏中的每个 Boss！《Funny Shooter 2》由 GoGoMan 创建。在 Poki 上玩他们的其他动作游戏：Huggy Wuggy Shooter、Neon Flytron：Cyber​​punk RacerFunny Shooter 2 可以在 Poki 上免费玩。Funny Shooter 2 可以在您的计算机上玩。

网站：poki.com

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