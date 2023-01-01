Blockpost Legacy 是一款 3D 多人立方体射击游戏，具有多种游戏模式和多种武器。在死亡竞赛、自由混战、淘汰赛、枪战、仅限手枪和团队死亡竞赛等有趣游戏中体验与真实在线玩家进行实时枪战的快感。此外，您甚至可以玩感染（僵尸）和铲子战斗等有趣的模式。检查任务菜单以完成任务并获得更多经验和能力。在这款动感十足的枪战体验中，你玩的比赛越多，你的等级就越高，变得越好！当你升级时，你将能够自定义你的角色，打开箱子，解锁独特的皮肤，并改进你现有的武器库。探索由各种近战武器、冲锋枪、霰弹枪、炸药、自动和半自动步枪、狙击手等组成的完整武器库。不要忘记邀请您的朋友加入您的团队并倍增您的力量！移动 - WASD 或箭头键射击 - 鼠标左键瞄准 - 鼠标右键跳跃 - 空格键切换武器 - 数字键Blockpost 由 Skullcap Studios 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Blockpost您可以在 Poki 上免费玩 Blockpost Legacy。Blockpost Legacy 可以在您的计算机上玩。

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