Bossy Toss
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Bossy Toss 是一款有趣的游戏，你必须尽可能多地打击你的老板！完成大量任务和成就来赚取金币和宝石。用你的硬币你可以购买各种各样的武器，比如仙人掌、鸡、火箭、箭、步枪，甚至黑洞！您甚至可以解锁全新的关卡。使用特殊能力，如多重射击，向你的老板扔更多东西，并获得更多积分！你能打败你的老板吗？ Bossy Toss 由 NoPressure Studios 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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