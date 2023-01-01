Stickman Climb!

火柴人攀爬！是一款由 NoPressure Studios 开发的火柴人平台游戏。该游戏的机制与《与班尼特福迪一起攻克难关》类似。你负责控制一个盒子里的火柴人，手里拿着镐，你的目标是利用你强壮的手臂和强大的镐的平衡能力，在每个关卡的终点线到达旗帜！通往胜利的道路上布满了致命的尖刺，所以利用每个检查点来保持你的进步。利用物理定律发挥你的优势，你很快就能掌握这个游戏。通过火柴人攀爬达到乐趣的顶峰！使用你的斧头在舞台上移动。移动 - 左/右箭头键火柴人攀爬！由无压力工作室创建。在 Poki 上玩他们的传奇游戏 Bossy Toss 和可爱的 Shape Rush！

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