Shape Rush 是一款关于飞行、形状和颜色的 3D 冒险游戏。作为一名飞行变形者，拍动翅膀穿越田野、沙漠和许多其他设计精美的区域。你所要做的就是变成正确的形状来通过相应的障碍。时刻注意颜色和形状！如果你善于集中注意力，你就可以解锁其他角色并最大限度地享受乐趣。因此，要么塑造身材，要么出走，因为这款游戏将为您带来您一直在寻找的冲刺！改变形状 - 空格键Shape Rush 由 NoPressure Studios 创建。看看 Poki 上他们的另一款精彩游戏 Bossy Toss！

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