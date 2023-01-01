Dot Rush是QKY Games开发的一款技巧游戏。在这个游戏中，你控制红色和蓝色的旋转球，并尝试将它们与 球全速向他们射击。在正确的时刻旋转它们来测试你的反应能力，否则你会失去分数。继续尝试 在这个令人惊叹的技能游戏中打破你自己的高分。当您与朋友分享游戏并比较分数时，Dot Rush 会变得更有趣。 在适当的时候单击或点击屏幕来翻转球。当相同颜色的球相互接触时，您将获得分数。当。。。的时候 相反的颜色相互接触，你就会失去分数。 Dot Rush 是由 QKY Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Bouncy Dunks、Power Light、 炮击、脚蹼扣篮、英雄营救、避免死亡、火道、 袖珍曲棍球和霓虹战争

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