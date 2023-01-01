Hero Rescue
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英雄救援是QKY Games开发的一款技能游戏。在这个游戏中，你负责控制一架救援直升机。单击或点击屏幕以升起救援直升机。熟练地驾驶直升机并从野火中拯救平民。如果你不落下任何人，你就会得到更多的星星。你能在没有人员伤亡的情况下完成《英雄救援》吗？点击或点击屏幕，将救援直升机升起。《Perfect Dunk》由 QKY Games 打造。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏《Avoid Dying》、《Fire Road》、《Pocket Hockey》和《Neon War》！
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