Perfect Dunk
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Perfect Dunk 是一款具有逼真弹跳物理和令人上瘾的篮球体验的体育游戏。投篮从未如此简单和轻松：您所要做的就是按住按钮并瞄准将球射入球网。进行连锁组合、墙壁弹跳，并尝试以令人兴奋的方式提高您的分数，以您自己的方式玩这个游戏。你的朋友能在《Perfect Dunk》中超越你的得分吗？与他们分享这个游戏并找出答案！按住鼠标左键并移动光标进行瞄准。释放射击。《完美扣篮》由 QKY Games 打造。在 Poki 上玩他们的其他游戏《Avoid Dying》、《Fire Road》、《Pocket Hockey》、《Arrower》和《Neon War》！
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