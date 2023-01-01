《Cannon Strike》是QKY Games打造的一款技能游戏。您的目标是用您的武器库中的彩色球填满下面的桶。聪明地瞄准，射击大炮，并用颜色填满所有的桶。您无法进入桶中的球将从您的最终得分中扣除分数。继续与您的朋友分享 Cannon Strike 来比较你们的高分吧！单击或点击屏幕将球射入下面的容器中。计时你的动作，尽量不要浪费任何球。Cannon Strike 是由 QKY Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Flipper Dunk、Hero Rescue、Avoid Dying、Fire Road、Pocket Hockey 和 Neon War

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