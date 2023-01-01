Boss Level Shootout 是一款街机游戏，您是一位名叫比利的年轻玩家，他被他的复古游戏机所吸引 - 您的目标是击败游戏中的每个老板。每个老板都有不同的能力和个性，所以你需要在攻击他们之前研究他们的动作。有 10 个不同的级别和 10 个不同的 Boss 挑战。每次成功击败头目后，您都可以赚取和花费金币来升级您的技能和武器。确保快速冲刺，这样你就可以躲避敌人的攻击。您有足够的力量和敏捷性来完成 Boss Level Shootout 中的所有 10 个关卡吗？移动 - WAD 或箭头键射击 - Z 或 KEnter - Enter（返回）Boss Level Shootout 是由 Mini Duck Games 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Doctor Acorn 3、Doctor Teeth 2、Doctor Teeth、Doctor Acorn 2、Fox Adventurer、Penalty Superstar、Rabbit Samurai 和 Street Ball Jam您可以在 Poki 上免费玩 Boss Level Shootout。Boss Level Shootout 可以玩在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上。

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